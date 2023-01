Carnaval: Ambulantes de BH podem retirar credenciais a partir de 1/2

É necessário apresentar um documento original com foto para pegar a credencial (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press.)

Os vendedores ambulantes que se cadastraram para trabalhar durante o Carnaval de Belo Horizonte poderão retirar as credenciais a partir de quarta-feira (1°/2). A entrega será realizada na Secretaria Municipal de Educação, no bairro Santo Antônio, das 8h às 17h.









Os vendedores devem comparecer na Rua Carangola, 288, bairro Santo Antônio, na Região Centro-Sul de BH, entre os dias 1° e 4 de fevereiro. Próximo ao local, passam três linhas de ônibus: 2151 / 5102 / 9103.





Caso o cadastrado não consiga comparecer nas datas e locais indicados, poderá solicitar que outra pessoa busque a credencial. O representante deverá levar uma procuração original acompanhada do documento de identidade original com foto e cópia simples do documento de identidade do credenciado, acompanhada do original.

De acordo com um levantamento feito pela PBH, este ano houve aumento de 10% nas inscrições, comparado à 2020. Ao todo, 16.117 pessoas se cadastraram, sendo que 27% delas buscaram o registro pela primeira vez e o investimento médio na compra de mercadorias será de R$1.800,00. Eles esperam faturar R$4.500,00 com as vendas no carnaval.

Regras para vendedores ambulantes

Os ambulantes estão proibidos de vender alimentos, bebidas em garrafas de vidro e em doses, além de álcool para menores de 18 anos. Enquanto estiverem trabalhando, devem usar a credencial em local visível e portar um documento de identificação com foto. O descumprimento destas e outras regras previstas no regulamento pode levar à perda do direito à comercialização.





A credencial é pessoal e intransferível e dá ao ambulante o direito de comercializar bebidas e adereços de carnaval entre os dias 4 e 26 de fevereiro nos desfiles dos Blocos de Rua. Segundo a Prefeitura, os trabalhadores receberão material com orientações sobre as regras para atividade comercial durante a folia, dicas de segurança e campanhas educativas.