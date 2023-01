5 motivos para curtir o Carnaval em BH

O carnaval de rua de Belo Horizonte e as centenas de blocos que fazem parte dele têm um jeito muito seu de ser. Características que fazem do evento uma festa popular única e que tem encantado a cada edição mais foliões da capital mineira e visitantes. E fizemos uma lista com 5 motivos de porque carnaval de rua é em BH para provar pra você. O carnaval de rua de Belo Horizonte e as centenas de blocos que fazem parte dele têm um jeito muito seu de ser. Características que fazem do evento uma festa popular única e que tem encantado a cada edição mais foliões da capital mineira e visitantes. E fizemos uma lista com 5 motivos de porque carnaval de rua é em BH para provar pra você.









Motivo 1: é tudo a pé

Como a cidade está bem servida de blocos, é possível escolher uma região, se deslocar até ela e por ali curtir diferentes blocos se locomovendo da melhor forma que a folia pede: a pé. Isso mesmo, em um mesmo dia você consegue ver e curtir vários blocos que desfilam em uma mesma região, principalmente se estiver no Centro de BH. Pegar ônibus, aplicativo ou metrô só para ir ou voltar pra casa.





Motivo 2: uma prova para os fortes

Jorge Ben Jor canta que em fevereiro tem carnaval, mas em BH não funciona assim. Apesar de o feriadão de carnaval só durar três ou quatro dias, dependendo de onde você trabalha, na capital mineira o evento começa meses antes. Em outubro, às vezes até antes, já tem ensaios abertos de blocos atraindo centenas de pessoas em praças e ruas. E, depois da quarta-feira de Cinzas.



Motivo 3: bom, bonito e barato

Apesar de ser considerada a capital dos bares, BH poderia também ser conhecida como a capital dos blocos de carnaval. A cidade tem bloquinho para todos os gostos. Músicas pop em tom de marchinha? Temos. Forró, jazz, rock, sertanejo ou bloco temático pros fãs de Star Wars? Tem também.



E em BH as centenas de opções são gratuitas, não tem essa de cordão vip ou abadá para curtir os blocos. A única coisa precisa mesmo é ter muita animação para aguentar tantos dias de farra.

Carnaval de BH: curiosidades, atrações e peculariedades (foto: Arte sobre foto de Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Motivo 4: carnaval em família

Entre as centenas de blocos de rua, não faltam opções só para as crianças e até mesmo para curtir com os seus pets. Pode preparar o enfeite do doguinho, pois tem concurso de fantasia. Nas regionais da capital, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) monta espaços gratuitos para shows que são ótimos para quem busca fugir da multidão nas áreas centrais para curtir o carnaval em família.

Motivo 5: de foliões para foliões

BH tem uma tradição histórica de desfiles de blocos caricatos e de desfiles de escolas de samba. Por muitas décadas eram as referências de carnaval de rua na cidade. A nova cara da folia na capital mineira surgiu no início dos anos 2010, quando alguns blocos começaram a surgir de forma improvisada.



Quem não viajava para as cidades do interior de Minas ou outros estados e queria curtir uma festa, começou a se reunir com amigos em bares e praças da capital. Desde então, cada vez mais blocos saem e todos os anos a lista só aumenta.