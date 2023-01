Comércio em BH poderá funcionar durante o carnaval; veja orientações

No entanto, no sábado (18/2) e domingo (19/2), os lojistas poderão abrir seus estabelecimentos normalmente e contando com o serviço dos funcionários. Na segunda-feira (20/2) – Dia do Comerciário – , o funcionamento será permitido, mas sem mão de obra dos empregados. O mesmo se aplica na terça-feira (21/2).O Dia do Comerciário é comemorado em 30 de outubro, conforme lei federal, mas algumas Convenções Coletivas em Minas Gerais transferem a comemoração desse dia para a segunda-feira de Carnaval.