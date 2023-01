Incêndio atinge depósito de carvão e destrói 30 toneladas de produtos

Os bombeiros gastaram cerca de 40 mil litros de água para combater o fogo (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Um incêndio atingiu um depósito de carvão em São Gonçalo do Pará, no Centro-Oeste de Minas, nesta terça-feira (24/1). Ao todo, 30 toneladas de material que estavam no local ficaram destruídos.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou na manhã de hoje. Brigadistas da própria empresa iniciaram os trabalhos de combate às chamas.



Com a explosão, o carvão que estava ensacado, pronto para o transporte, pegou fogo. As chamas se alastraram também pelos detritos que se acumulavam na estrutura da edificação.



Os brigadistas usaram água da reserva de incêndio do local até a chegada dos bombeiros.



Os militares assumiram as operações e fizeram o combate às chamas nos detritos acumulados na estrutura do galpão. Também foi realizada a retirada do carvão que estava dentro dos silos, gradualmente para prevenir nova explosão.



Para isso foram posicionadas duas linhas de ataque: mangueiras pressurizadas e, à medida que o carvão saia e gerava incêndio, era utilizado o controle com água. Foram usados 40 mil litros de água. A equipe gastou cerca de cinco horas para controlar o incêndio.



A edificação possui o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros em dia e dentro da conformidade.



Ninguém ficou ferido.

*Amanda Quintiliano especial para o EM