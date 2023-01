São Sebastião do Paraíso inaugura Hospital de Queimados

Nova unidade atende queimados com até 30% e é do tipo 2, em São Sebastião do Paraíso (foto: João Roberto Nogueira) O tão aguardado Hospital de Queimados de São Sebastião do Paraíso, Sudoeste de Minas, entrou em funcionamento. A referência para estes atendimentos são Belo Horizonte, a 400 quilômetros e Montes Claros, a mais de 800 quilômetros de distância da cidade.





Segundo o prefeito Marcelo Morais, que ocupa a pasta de secretário de Saúde do município, a necessidade do hospital para São Sebastião do Paraíso já foi debatida em reuniões com a SRS/Passos, na Comissão Intergestores Bipartite do Estado de Minas Gerais (CIB-SUS/MG) e na Comissão Intergestores Regional (CIR), onde se destacou o lapso que existe para o atendimento regional dos pacientes com queimaduras.





Leia também: Denúncia de zoofilia em pátio da prefeitura de Divinópolis é investigada Por enquanto, o Hospital de Queimados de São Sebastião do Paraíso é do "tipo 2", que são atendimentos de pessoas com queimaduras de até 30% no corpo. No momento, o Município, com auxílio da Superintendência Regional de Saúde, está buscando o credenciamento junto ao Estado para atendimentos acima desta faixa, que compreenderia a referência "tipo 1", ou seja, pessoas com mais de 30% de queimaduras.

A conquista é resultado de muitas reuniões, idas e vindas em Belo Horizonte e Brasília. O primeiro passo foi dado em reunião com a Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso, que demonstrou interesse em ter o Hospital de Queimados funcionando no município.





Em maio do ano passado, durante visita do então secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti à Santa Casa de Paraíso, os prefeitos da microrregião de Saúde de Paraíso, composta pelos municípios de São Tomás de Aquino, Monte Santo de Minas, Itamogi, Jacuí e Pratápolis, oficializaram e entregaram em mãos uma carta de intenção para a criação do Hospital de Queimados, assinada por todos os líderes do Executivo de seus respectivos municípios





"Uma conquista para toda região. Ao invés de sofrermos com pacientes graves que ficam dias sem atendimento até chegar na referência, dessa forma, a Prefeitura deliberou o pedido da pactuação e, com isso, o pleito passou a ser discutido no âmbito da Secretaria Estadual de Saúde. E foi o que foi feito. O credenciamento saiu e o hospital entrou em operação agora em janeiro", disse o prefeito.





O hospital funciona em uma ala da Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso e tem capacidade para 10 leitos. Os médicos já foram contratados e atuam. A proposta é ampliar a rede de atendimento.





"Existe uma falha para a assistência desses serviços, e queremos dar condição da Santa Casa, junto aqueles pacientes que venham a sofrer algum tipo de problema desta natureza, possam ser atendidos em Paraíso", disse o prefeito que ressaltou o projeto de implementar uma UTI com pelo menos cinco leitos para o atendimento do Hospital de Queimados na região.