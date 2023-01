Denúncia de zoofilia em pátio da prefeitura de Divinópolis é investigada

O caso de zoofilia teria ocorrido no pátio da Secretaria de Obras da prefeitura de Divinópolis (foto: Divulgação/Prefeitura de Divinópolis) Um suposto caso de zoofilia será investigado pela Polícia Civil (PCMG) em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas. Um inquérito foi instaurado para apurar a denúncia de que um servidor, de 69 anos, teria praticado atos sexuais com um animal no pátio da prefeitura da cidade. O órgão municipal confirmou, nesta terça-feira (24/1), que instaurou procedimento administrativo.



A ocorrência foi registrada nessa segunda-feira (23/1) após relatos feitos por outros servidores e testemunhas. Dois funcionários e uma veterinária acionaram a Polícia Militar (PM).

De acordo com o Boletim de Ocorrência, essa testemunha relatou aos demais servidores que viu o auxiliar de serviços gerais com órgão genital para fora e com uma cadela nas mãos. Ao ver que o colega de trabalho estava lá, o suspeito se assustou, alegou não ter ocorrido nada, fechou as calças e deixou o local.

O caso foi contado aos denunciantes na segunda-feira (23/1), data em que a ocorrência foi registrada.

"Após tomar ciência do fato, através de servidores que testemunharam o ocorrido, a Polícia Militar foi chamada para registrar um Boletim de Ocorrência para apuração dos fatos", informou a prefeitura de Divinópolis, por meio de nota.



O processo administrativo será aberto pela Semsur para investigar o ocorrido e tomar as providências cabíveis.



De acordo com a Polícia Militar, até o momento o suspeito não foi encontrado.

*Amanda Quintiliano especial para o EM