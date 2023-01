Ataques em Brasília: 18 pessoas de Divinópolis estão entre presos

Mais de 1,1 mil pessoas já foram presas pelos atos antidemocráticos e golpistas em Brasília (foto: Marcelo Camargos/Agência Brasil)

Pelo menos 18 pessoas de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, estão entre os presos pelos ataques golpistas às sedes dos Três Poderes, em Brasília, ocorrida no último domingo (8/1). Na relação, aparecem nove homens que já foram levados para o Centro de Detenção Provisória 2, no Complexo da Papuda, e outras nove mulheres para a Penitenciária Feminina do Distrito Federal.