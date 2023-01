MPMG pede ao STF informações sobre parlamentares envolvidos em ato golpista

Invasão no Congresso Nacional no último domingo (8/1) (foto: Ed Alves/CB/D.A Press) O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) vai encaminhar, nesta sexta-feira (13/1), uma petição ao Supremo Tribunal Federal (STF) solicitando informações sobre os parlamentares mineiros que participaram ou financiaram os ataques aos Três Poderes, em Brasília, no último domingo (8/1). O órgão quer o encaminhamento de peças de informação, que estão sob apreciação da Suprema Corte, mas relacionados à Justiça Estadual de Minas Gerais.









O órgão também vai encaminhar o documento ao subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos. Ele está atuando diante dos fatos a pedido do procurador-geral da República, Augusto Aras.

"Solicitará, ainda, que eventuais provas relacionadas aos fatos que possam ser de atribuição do MPMG sejam remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais. O MPMG ainda esclarece que, no âmbito de suas atribuições, caso solicitado pelo Ministério Público Federal, irá adotar todas as providências necessárias para colaborar com a Procuradoria-Geral da República na apuração dos fatos", pontuou o órgão.