STF: Randolfe pede abertura de novo inquérito contra Torres e Bolsonaro

Randolfe pedirá ação para investigar Anderson Torres e Bolsonaro (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A. Press) Após a Polícia Federal encontrar uma minuta de decreto para instaurar Estado de Defesa no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, o senador e líder do governo Lula no Congresso Nacional Randolfe Rodrigues (Rede-AP) pedirá ao Supremo Tribunal Federal (STF) a abertura de novo inquérito contra Torres e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).





ATENÇÃO! Estamos peticionando ao STF pedindo a instauração de um novo inquérito sobre a tentativa de GOLPE de Estado, incluindo o Sr Anderson Torres e o Sr Jair Bolsonaro.

Eles não passarão! %u2014 Randolfe Rodrigues (@randolfeap) January 12, 2023

Minuta na casa de Torres

O texto da minuta, encontrada em um armário do ex-ministro e também ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, representava a intenção de alterar o resultado da eleição que consagrou Luiz Inácio Lula da Silva (PT) o novo presidente do país. A medida é considerada inconstitucional.