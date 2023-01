Ex-secretário de Direitos Humanos de Divinópolis participa de ato golpista

Militão gravou vídeo ao subir a rampa do Congresso Nacional: "Viva a liberdade" (foto: Reprodução Redes Sociais)

Ex-secretário antidrogas e de Direitos Humanos de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, Luís Gonzaga Militão estava entre os manifestantes que invadiram as sedes dos três poderes em Brasília, neste domingo (8/1).



O vídeo foi compartilhado por ele ao subir a rampa do Congresso Nacional. “O Brasil sobe a rampa do Congresso. O povo brasileiro assume o primeiro item da nossa Constituição, o poder emana do povo. Viva a liberdade, viva os brasileiros. Venceremos”, afirmou na gravação que circula nas redes sociais.



Militão ocupou a secretaria da Prefeitura de Divinópolis entre 2013 e 2014. Ele também passou por outras funções durante a gestão do então prefeito Vladimir Azevedo (PSDB).



“Estou aguardando a autorização da Executiva Estadual, porque o Militão tem uma história com o PSDB, para saber se haverá alguma recomendação no sentido de “não vamos aceitar atos como este” ou se deveremos seguir o estatuto”, disse Print Jr.



Enquanto não tem a posição oficial da legenda a nível estadual, o presidente do diretório municipal irá convocar ainda hoje, para daqui 48 horas, uma reunião para discutir a expulsão com os demais membros.



Candidato a prefeito



O manifestante bolsonarista também disputou o cargo de prefeito nas eleições de 2016 terminando em terceira posição com 9.341 votos.



Ainda não há confirmação se o ex-secretário está na lista das 300 pessoas levadas ao Departamento de Polícia Especializada (DPE), e 204 presas por envolvimento nos ataques de ontem.



A reportagem do jornal Estado de Minas tentou contato com Militão por telefone, mas as ligações foram direcionadas para a caixa de mensagem. A esposa dele disse que não se posicionará no momento sobre o assunto.