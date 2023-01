Vídeo: veja como ficou o gabinete do PT na Câmara após invasão golpista

Deputado de Minas confia em punições

A invasão golpista a prédios dos Três Poderes da República em Brasília (DF) deixou inutilizável as dependências do gabinete da liderança do Partido dos Trabalhadores (PT) na Câmara dos Deputados. Imagens feitas nesta segunda-feira (9/1) e obtidas pelomostram vidraças quebradas, gavetas reviradas, computadores danificados e papéis espalhados.Segundo o deputado federal mineiro Reginaldo Lopes, líder da bancada petista na Câmara, além da depredação a itens de escritório utilizados pelos funcionários do partido, houve tentativa de atear fogo no local. Ele acusou os radicais, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), de levarem documentos armazenados no gabinete. Quadros com imagens do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também foram subtraídos.Durante a manhã de hoje, peritos da Polícia Federal (PF) estiveram no gabinete para colher as digitais presentes nos objetos que não foram levados. A ideia é utilizar as evidências para culpabilizar os invasores "Foi um absurdo. Um desrespeito total. Além deles serem responsabilizados criminalmente, têm de indenizar. Tem de identificar todos os que participaram desses atos terroristas e criminosos. Eles precisam ressarcir o erário", disse Reginaldo.Nas imagens, é possível ver diversas partes do gabinete reviradas. Almofadas que compõem os sofás de um dos ambientes do comitê estão fora soltas. Cadeiras, sujas e danificadas. Um cartaz feito por Reginaldo Lopes para comemorar o 10 anos da Lei de Acesso à Informação (LAI), celebrados no ano passado, foi arrancado da parede e arremessado pelos vândalos.Além do Congresso Nacional, os invasores ocuparam áreas do Palácio do Planalto e da sede do Supremo Tribunal Federal (STF). O governo federal criou canais de denúncia para tentar identificar os responsáveis pelo ataque Segundo o ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB-MA), ao menos 1,5 mil golpistas já foram presos após os atos de ontem . Em meio ao caos deixado pelos autores do quebra-quebra, Reginaldo Lopes crê que será possível punir os responsáveis pela ofensiva radical."As instituições sairão vencedoras. Vamos consolidar, cada vez mais, a democracia no Brasil. Todos esses terroristas, golpistas e bolsonaristas, em minha opinião, serão presos. Vamos trabalhar para isso", garantiu.