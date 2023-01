Flávio Dino sobre terrorismo no DF: 'Brasil viveu seu Capitólio'

Invasão aos Três Poderes

Ainda segundo o ministro, 209 pessoas foram presas em flagrante no domingo e no momento 1,2 mil pessoas estão detidas no quartel-geral do Exército.Vestidos de verde e amarelo, terroristas apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) depredaram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF) nesse domingo (8). Estima-se que 4 mil pessoas participaram da ação em Brasília.Inconformados com a vitória de Lula nas eleições de outubro, os bolsonaristas ocuparam os Três Poderes para pedir um golpe militar. Foram quebrados objetos históricos, obras de artes, móveis e vidraças. Houve invasão a gabinetes e roubo de documentos e armas.Após o ataque, o presidente Lula decretou intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. Horas depois, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu afastar o governador do DF Ibaneis Rocha por 90 dias