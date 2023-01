Fila de espera para creches em Divinópolis dobra; prefeitura busca solução

Ao todo, 566 crianças de dois anos ainda esperam na fila para ser matriculadas na rede municipal de Divinópolis (foto: Divulgação/Prefeitura de Divinópolis) Quinhentas e sessenta e cinco crianças, de 2 anos de idade, estão na lista de espera por vagas na educação infantil em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas. O número é 131% superior ao registrado no ano anterior ao término do cadastramento escolar. Para atender à demanda, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) está buscando alternativas para ampliar salas de aula e contratar professores e monitores.

Leia também: Belo Horizonte pode ter chuvas de até 70 mm durante o fim de semana As mudanças foram anunciadas nesta sexta-feira (6/1), um dia após a deputada estadual eleita Lohanna França (PV) denunciar a extensa fila de espera.

Comparação

Em 2022, foram 753 inscritos no cadastramento na idade de 2 anos, e 244 ficaram na lista de espera. Para este ano, houve 1.250 inscritos, e 684 foram matriculadas até o momento; outros 566 ficaram como excedentes.





O número de crianças inscritas no cadastramento escolar aberto em 2022 para dois anos aumentou em 66% em relação ao ano anterior.





Para Lohanna, faltou planejamento. “É importante lembrar que a educação infantil é direito constitucional (CF, art. 208, IV). Portanto, é inadmissível a omissão da prefeitura, que, ao deixar de garantir o acesso dessas crianças à educação, prejudica de maneira irresponsável o desenvolvimento delas", alegou.

Vagas garantidas

A vice-prefeita da cidade, Janete Aparecida, rebateu as críticas da deputada eleita, ao dizer que, desde o encerramento do cadastramento escolar no fim do ano passado, o município já trabalhava para adaptar e acolher todas as crianças de dois anos.





As mudanças foram anunciadas em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (6/1) (foto: Divulgação/Prefeitura de Divinópolis)





Leia também: Detento que denunciou estupro é impedido de receber visitas durante 10 dias Entretanto, segundo Janete, primeiramente o município alocou a faixa etária de 3 a 5 anos que, por lei, devem ter as vagas asseguradas.

“Maneja primeiro as crianças de 3, 4 e 5 anos em todos os Cmei’s. Depois que termina de colocar, que sabe quantas salas vão sobrar, essas salas que sobram são as que a gente destina as de dois anos. Então a gente deixa essas crianças de dois anos na lista remanescente”, explicou, dizendo que o custo com as turmas de dois anos fica por conta do município.





Mesmo tendo crianças não matriculadas até o momento, Janete garante que todas aquelas inscritas dentro do período de cadastramento escolar terão a vaga garantida, ou seja, todas as 566 remanescentes. “Aos pais que fizeram na época certa o cadastro, essas crianças tem vaga garantida. O que não consigo: uma pessoa que viu na televisão, viu na matéria, quer fazer, e não existe cadastro posterior”, explica.

O aumento é justificado por ela pela qualidade do ensino oferecido. "Mostra como estamos no caminho certo com a educação de Divinópolis, pois é graças ao alto nível e à qualidade da nossa educação que vários alunos estão se transferindo para nossas instituições de ensino municipal", argumentou. Em toda a rede municipal foram 16 mil inscritos no cadastramento escolar para o ano letivo de 2023.





A vice-prefeita também esclareceu que, em 2022, embora também tivesse fila de espera, todas as crianças cadastradas tiveram vagas asseguradas no decorrer do ano.