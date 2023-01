Mulheres e adolescente roubam e provocam quebradeira em loja

O roubo e a quebradeira aconteceram em loja no Bairro Santa Terezinha, em Juiz de Fora (foto: Youtube)

Um crime inusitado foi registrado pelas polícias Militar e Civil em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. Três mulheres foram presas e e uma adolescente, de 17 anos, apreendida, depois de terem roubado chocolates, um hidratante e um condicionador, numa loja de departamento, além de agredirem um segurança. Os produtos furtados foram colocados dentro de suas calças.



O roubo aconteceu em uma loja do Bairro Santa Terezinha. Ao serem flagradas, elas começaram uma quebradeira de televisores, dentro da loja, o que causou um grande tumulto na clientela.

Um segurança que se aproximou das mulheres para contê-las, acabou sendo agredido. Em seguida, as mulheres conseguiram fugir. No entanto, o segurança conseguiu repassar à PM as características das suspeitas.

Os militares iniciaram uma busca nas imediações da loja e localizaram as fugitivas a cerca de 500 metros do local do furto.

A adolescente carregava uma sacola da loja com os produtos furtados. E seria ela, também, que agrediu o segurança com tapas no rosto. Ela alegou que o homem passou a segui-la no interior da loja e que a sacola tinha produtos que havia comprado.

O segurança disse aos policiai, que a adolescente já era conhecida da loja, pois tinha feito outros furtos no local. Um levantamento feito pela loja apontou que seis televisores foram quebrados.