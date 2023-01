Explosões em Juiz de Fora: corpo carbonizado é encontrado em escombros

O Corpo de Bombeiros localizou o corpo de um homem carbonizado sob os escombros das duas casas que caíram durante a madrugada desta sexta-feira (6/1), no Bairro Santa Terezinha, em Juiz de Fora, na Zona da Mata.

Por volta das 10h30, os militares trabalhavam nas ações de reitrada do corpo do local. De acordo com informações dos bombeiros, o homem é a única vítima. Uma das casas estava vazia.

Corpo de Bombeiros localizou corpo de homem nos escombros das casas (foto: SALA DE IMPRENSA/CBMMG)

Durante a madrugada, vizinhos escutaram três explosões. Logo em seguida, as duas casas, que ficavam no mesmo lote, desabaram.

Outros dois imóves foram atingidos.

Ainda não se sabe o que causou as explosões. A perícia foi acionada.

Prefeita Margarida Salomão fala sobre a explosão de uma casa, na rua Alencar Tristão, bairro Santa Terezinha.



Infelizmente, muitas casas ao redor foram atingidas pelo impacto, causando danos. A PJF já está no local, dando suporte e auxílio às famílias que precisam. pic.twitter.com/CFZ65xHGHN %u2014 Prefeitura de Juiz de Fora (@prefeiturajf) January 6, 2023

A prefeitura de Juiz de Fora interditou a rua onde ocorreu as explosões. Equipes da Defesa Civil e da Polícia Militar estão o local.



A prefeita da cidade, Margarida Salomão (PT), confirmou que uma das casas estava vazia e a outra, onde aconteceu as explosões, tinha um morador.