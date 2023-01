Vídeo: bombeiros combatem incêndio em cabos de telefonia na Afonso Pena

Cabos de telefonia pegaram fogo no fim da tarde desta quinta-feira (5/1) na avenida Afonso Pena, no Bairro Funcionários, em Belo Horizonte. O incêndio teve início após um curto-circuito na fiação.

Conforme o Corpo de Bombeiros, acionado para atender a ocorrência, o incêndio aconteceu na altura do número 2.910, em frente a uma agência do Banco do Brasil, na esquina com a rua Santa Rita Durão.