Estrutura de prédio cede, e 13 pessoas ficam desalojadas no Sul de Minas

Prédio teve estrutura comprometida no Sul de Minas (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Treze pessoas moradoras de um prédio em Três Pontas, no Sul de Minas, ficaram desalojadas após a parte da estrutura da garagem ceder na manhã desta quinta-feira (5/1).De acordo com o Corpo de Bombeiros, o edifício de três andares localizado na Rua 7 de Setembro, no Centro de Três Pontas, apresentou várias rachaduras. Os militares informaram que há uma escavação em uma obra de piscina ao lado do imóvel.Os bombeiros isolaram a área, e a Defesa Civil interditou o local até que providências de reparo sejam tomadas. Enquanto isso, os 13 moradores buscaram abrigo nas casas de parentes e amigos.