Quatro pessoas morrem após carro ser esmagado por caminhão em MG

Conforme a 14ª companhia da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) de Curvelo, que atendeu a ocorrência, um veículo Prisma, com placas de Taboão da Serra (SP), trafegava no sentido Norte da rodovia, quando o motorista, de 23 anos, tentou fazer uma ultrapassagem na altura do km 595, perdeu o controle da direção e bateu de frente com o caminhão que vinha no sentido contrário. Chovia no momento do acidente.