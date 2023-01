BH: deslizamento de encostas atinge Rua Roma, no Santa Lúcia

Dados da Defesa Civil indicam que na região já choveu 42,2% do esperado para o mês de janeiro (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Duas encostas de terra cederam e deslizaram na madrugada desta sexta-feira (6/1), atingindo a calçada e interditando parte da Rua Roma, localizada no Bairro Santa Lúcia, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.









Na base da encosta, também foram instaladas “barreiras” protetivas com o intuito de minimizar os riscos de que um novo deslizamento atinja a rua.





A PBH ainda informou que já foi aberta uma licitação junto a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smobi) para que seja feito obras no local, com serviços de contenção de gabião, drenagem com plantio de vegetação e recomposição do pavimento asfáltico.

Acumulado de Chuva em BH

Até às 5h50 desta sexta-feira (6/1) a defesa civil de BH informou que já choveu mais de 40% da média esperada para janeiro nas regionais Barreiro (44,1%), Oeste (43,8%) e na Centro-Sul (42,2%). A média climatológica segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de 330,9 mm.





Acumulado de chuva (mm) em janeiro*

Barreiro: 146 (44,1%)

Centro Sul: 139,5 (42,2%)

Leste: 80 (24,2%)

Nordeste: 74,6 (22,5%)

Noroeste: 128,4 (38,8%)

Norte: 82,6 (25%)

Oeste: 144,8 (43,8%)

Pampulha: 86 (26%)

Venda Nova: 80,2 (24,2%)

*Válido até as 6h de 6/1





Acumulado de chuva (mm) nas últimas 12 horas*

Barreiro: 22,4 (6,8%)

Centro Sul: 28 (8,5%)

Leste: 16 (4,8%)

Nordeste: 19,8 (6%)

Noroeste: 20,6 (6,2%)

Norte: 18,2 (5,5%)

Oeste: 25 (7,6%)

Pampulha:18,2 (5,5%)

Venda Nova: 18 (5,4%)





*Válido até as 5h50 de 6/1