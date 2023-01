BH: Oeste e Barreiro registram mais de 40% da chuva esperada para o mês

A média climatológica de janeiro na capital é de 330,9 mm (foto: Leandro Couri /EM/D.A Press)

Apenas nos primeiros seis dias do mês, a região do Barreiro de Belo Horizonte registrou 44,1% do volume de chuva esperado para todo o mês de janeiro, com 146 mm. A informação é da Defesa Civil da capital.

A Região Oeste é a segunda com maior acúmulo de chuva, com 144,8 mm, o que representa 43,8% da média climatológica do mês. Logo depois, vem a Centro-Sul, com 139 mm, e a Noroeste, com 74,6 mm.

Acumulado de chuva em janeiro*

Barreiro: 146 (44,1%)

Centro Sul: 139,5 (42,2%)

Leste: 80 (24,2%)

Nordeste: 74,6 (22,5%)

Noroeste: 128,4 (38,8%)

Norte: 82,6 (25%)

Oeste: 144,8 (43,8%)

Pampulha: 86 (26%)

Venda Nova: 80,2 (24,2%)



*Válido até as 6h de 6/1

Acumulado de chuva nas últimas 12 horas*

Barreiro: 22,4 (6,8%)

Centro Sul: 28 (8,5%)

Leste: 16 (4,8%)

Nordeste: 19,8 (6%)

Noroeste: 20,6 (6,2%)

Norte: 18,2 (5,5%)

Oeste: 25 (7,6%)

Pampulha:18,2 (5,5%)

Venda Nova: 18 (5,4%)



*Válido até as 5h50 de 6/1

Ainda de acordo com a Defesa Civil, a previsão para a sexta-feira (6/1) é de mais chuva de intensidade moderada a forte, com possíveis raios e rajadas de vento ocasionais.

Risco geológico

As regionais Norte, Centro-Sul, Venda Nova, Oeste, Noroeste, Barreiro e Nordeste estão em alerta de risco geológico. A Defesa Civil pede que a população fique atenta a trincas nas paredes, água empoçada no quintal, portas e janelas emperradas, rachaduras no solo, água minando da base do barranco, inclinação de poste ou árvores, muros e paredes estofadas e estalos.

Se você observar alguns destes sinais, saia imediatamente do seu imóvel, e ligue para a Defesa Civil (199) e em caso de emergência, ligue para a o Corpo de Bombeiros Militar (193).