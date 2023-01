Mulher esfaqueia suposta amante do marido por foto de pijama em moto

Ciúmes levou mulher a esfaquear outra: ela acredita ser a amante do marido (foto: Google Street View ) Indignada com uma foto e com a suposta traição do marido, uma mulher de 42 anos esfaqueou outra mulher de 43, no bairro Campestre, em Itabira. O caso foi na noite dessa segunda-feira (23/01).





Segundo informações da Polícia Militar, a vítima era amiga próxima do marido da agressora.





A crise de ciúmes aumentou depois que a mulher descobriu uma foto da vítima sentada de pijama na moto do marido, que negou qualquer relação extraconjugal. A partir disso, sempre que via a vítima, ela a xingava.

Na noite de segunda-feira, a agressora estava no carro do marido quando passaram por uma rua e se depararam com a vítima. A mulher a xingou de dentro do carro. Minutos depois, o veículo retornou. A mulher desceu e foi ao encontro da vítima. Durante a briga, ela sacou uma faca e desferiu as facadas.









Leia: Travesti é presa suspeita de extorquir dentista após programa sexual O marido da agressora conseguiu conter a mulher e socorrer a vítima, que foi para o hospital. Apesar das facadas, ela não corre risco de morrer.





Agressora conta sobre relacionamento abusivo





Segundo a PM, a mulher fugiu após a facada e foi encontrada em João Monlevade. Ela admitiu o crime e disse que tem um relacionamento abusivo. A mulher relatou aos policiais que o marido a ameaça e a agride. E, que por isso, achava que ele tinha uma amante, que seria a vítima.





Ela contou também que após descobrir a foto da vítima sobre a moto, ela pediu o divórcio. Disse ainda que na hora da tentativa de homicídio, retornava do escritório de advocacia. Logo após xingar a vítima, o marido a repreendeu e disse que era para ela retornar ao local e pedir desculpas. Quando voltou, a briga começou.





A agressora recebeu atendimento médico e foi para a delegacia.