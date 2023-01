Travesti é presa suspeita de extorquir dentista após programa sexual

Travesti foi presa suspeita de extorquir dentista em Uberaba (foto: PMMG/Divulgação)





Uma travesti, de 29 anos, foi presa nessa segunda-feira (23/1) pela Polícia Militar (PM) de Uberaba sob suspeita de extorsão contra um dentista com quem fez um programa sexual na última quinta-feira (19/1).





Desde então, de acordo com relato do dentista aos militares, a profissional vem exigindo um total de R$ 5 mil e o ameaçando a divulgar supostas imagens da relação sexual.

Os celulares dos envolvidos foram apreendidos para passar por perícia da Polícia Civil (PC).





Programa sexual teria sido combinado por R$ 100









Leia mais: Homem é assassinado pelo ex da namorada enquanto capinava rua Ainda segundo o dentista, antes das ameaças, ele havia contratado a travesti para um programa sexual no valor de R$ 100. Mas depois de manterem a relação e realizar o pagamento, a suspeita passou a exigir os R$ 5 mil.





Como o dentista não aceitou pagar, ele contou que a travesti começou a gravar vídeo com um celular dentro do carro no momento em que eles saíam do motel.





Em seguida, ainda conforme o registro policial, o dentista deixou a travesti no mesmo lugar em que a havia encontrado e, depois disso, passou a receber várias mensagens dela, no celular.





Ele, então, disse que fez duas transferências via pix nos valores de R$ 192 e R$ 255.





A travesti teria continuado a suposta extorsão, exigindo o restante dos R$ 5 mil e ameaçando a divulgação das supostas imagens da relação sexual.





O dentista relatou que realizou mais duas transferências bancárias via pix nos valores de R$ 1 mil e R$ 1.571,70. Em seguida, a profissional teria lhe enviado os supostos vídeos gravados e um áudio exigindo mais R$ 3 mil em dinheiro.





Relato da suspeita





De acordo com o boletim de ocorrência, a travestil relatou que foi procurada pelo dentista para um programa sexual e que eles, inicialmente, combinaram o valor inicial por R$ 200 em dinheiro.





Mas, quando entraram no motel, a suspeita disse que o homem sugeriu a prática do ato sexual sem o uso de preservativo por R$ 5 mil.





A travesti relatou ainda que após o fim do programa, o dentista afirmou que não tinha o dinheiro naquele momento. Por isso, ela disse que começou a fazer um vídeo para ter uma garantia de que receberia os supostos R$ 5 mil acordados.