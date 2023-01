Bebê morre atropelado em festa de confraternização

Bebê foi atropelado durante uma confraternização em Santos Dumont (foto: Prefeitura de Santos Dumont) Um bebê, de 1 ano e 3 meses morreu após ser atropelado durante uma confraternização entre amigos e familiares na zona rural de Santos Dumont, na Zona da Mata Mineira.

O acidente ocorreu na noite de domingo (22/01). O motorista, de 57 anos, entrou no carro e ao dar marcha ré, para deixar o quintal da casa onde ocorria a confraternização, não viu o bebê e o atropelou.





Segundo relatos da Polícia Militar, o bebê ficou preso embaixo do carro. Ele foi socorrido com vida e levado às pressas para um hospital de Juiz de Fora. No entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu no final da tarde de segunda-feira (23/01).





De acordo com a PM, o motorista admitiu que tinha ingerido bebida alcoólica e confirmou que estava deixando o local da confraternização quando ocorreu o acidente.





Com a confissão e o acidente, o motorista foi preso e levado para a delegacia de Santos Dumont.>