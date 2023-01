Homem é assassinado pelo ex da namorada enquanto capinava rua

Vítima foi morta a tiros enquanto capinava rua em São João Nepomuceno (foto: PMMG) Um homem, de 37 anos, que prestava serviços para a prefeitura de São João Nepomuceno, na Zona da Mata Mineira, foi morto a tiros na tarde desta segunda-feira (23/01) no bairro Belo Vista.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito do crime é o ex da namorada da vítima. Segundo relatos dos PMs, os dois rapazes tinham um histórico de desavenças. A vítima tinha muito ciúmes do ex. E sempre que eles se encontravam havia discussão.





Na tarde desta segunda, a vítima realizava capina em uma das ruas do bairro Bela Vista quando se deparou com o ex-namorado da companheira dele. Os dois começaram uma discussão verbal. A vítima, armada com um facão que estava usando para fazer a capina, partiu pra cima do rapaz. Este, com uma arma de fogo, atirou contra a vítima, que morreu no local.





Na sequência, o homem fugiu e não foi encontrado pela PM.





Mulher quebra carro do ex





Enquanto a Polícia Militar conversava com o pai do suspeito, a namorada da vítima foi até a residência e, com um martelo, começou a destruir o carro do suspeito. A PM deteve a mulher, que foi presa.