Copam aprova redução de 80% da zona de amortecimento do Parque do Limoeiro

Com cinco votos favoráveis e dois contrários, a votação do Câmara de Proteção à Biodiversidade e de Áreas Protegidas (CPB) se encerrou após intervenções da sociedade civil criticando a medida (foto: IEF/Divulgação)

O Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam) aprovou, na tarde desta terça-feira (24/01), uma mudança na demarcação do Parque Estadual Mata do Limoeiro, em Itabira, na Região Central de Minas. Com a alteração, haverá uma redução de mais de 80% da zona de amortecimento, o entorno do parque sujeito a regras de proteção ambiental.