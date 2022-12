Parques do Itacolomi e do Ibitipoca são privatizados por R$ 3,5 milhões

Pico do Itacolomi: grupo vencedor deverá investir na implantação, manutenção e reforma de infraestruturas (foto: Instituto Estadual de Florestas/Divulgação) Os Parques Estaduais do Itacolomi e do Ibitipoca foram concedidos à iniciativa privada, na tarde desta quarta-feira (21/12), em eilão realizado na sede da B3 em São Paulo. As reservas foram arrematadas pelo licitante Parques Fundo de Investimento e Participações em Infraestrutura, representada pela credenciada FRAM Capital, pelo valor de R$ 3,5 milhões.









“É uma oportunidade de poder contribuir para o desenvolvimento desse setor que é o Turismo voltado à conservação da natureza”, ressalta o diretor e representante do grupo vencedor do leilão, Rafael de Oliveira Ferraz.





O projeto da privatização dos Parques Estaduais do Itacolomi - localizado entre Ouro Preto e Mariana - e do Ibitipoca, nos municípios de Lima Duarte e Santa Rita do Ibitipoca, na Zona da Mata, foi estruturada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a pedido do Instituto Estadual de Florestas (IEF).

A concessão faz parte do programa Parc (Programa de Concessão de Parques Estaduais) , lançado em 2019 e coordenado pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF) pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad).



*Estagiário sob supervisão