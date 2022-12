Parque Nacional Caverna do Peruaçu é inaugurado oficialmente

Na época, investigações do MPF constataram que a montadora colocou no mercado mais de 400 mil exemplares de um modelo capaz de transmitir poluição ambiental acima do permitido pela legislação (foto: Divulgação/ICMBio) O Parque Nacional Caverna do Peruaçu, localizado entre os municípios de Januária, Itacarambi e São João das Missões, no Norte de Minas Gerais, foi oficialmente inaugurado.





Com uma área de 56,4 mil hectares, o parque, considerado um dos principais sítios arqueológicos do mundo, foi criado em 1999, como uma forma de compensar os danos causados pelos veículos produzidos e comercializados pela empresa Fiat.









Conforme o MPF, a decisão judicial estabeleceu que a Fiat deveria arcar com os custos da infraestrutura necessária para a implantação do Parque Nacional. As tratativas também foram feitas com vários órgãos, como o Governo de Minas, Ibama, ICMBio e o Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama).





Ao longo dos anos, foi feito um aditivo ao acordo, o que trouxe novas obrigações à montadora, como obras que deveriam ser implementadas para o funcionamento da área e a aquisição de novas terras. Apesar disso, devido à complexidade do caso, o MPF aprovou a liberação da visitação do público antes mesmo do parque ser inaugurado.





Em setembro deste ano, o Instituto Chico Mendes e Conservação da Biodiversidade (ICMBio) informou que o parque estava pronto e que a montadora havia cumprido todas as obrigações necessárias. “Esse parque finalizado, implementado e estruturado é de grande valor para toda a sociedade. Tem a fauna, a flora e toda um patrimônio geológico. Tudo ajudará na preservação e na conscientização da população adulta e infantil por meio de visitas que já são possíveis ao parque”, disse a procuradora do MPF Mirian Lima.

Em nota, a Fiat afirmou que a preservação do parque “exigiu uma articulação virtuosa dos setores públicos e a empresa”. Além disso, conforme a montadora, foi deixado um legado não somente para Minas Gerais, mas para o mundo.





“Trabalhamos juntos, em sintonia e harmonia, o MPF, o ICMBio e a FCA, com a consciência da importância do projeto e comprometimento com a preservação deste gigantesco patrimônio arqueológico, cultural e ambiental para as futuras gerações”, disse a nota.





O Parque Nacional foi inaugurado na última sexta-feira (16/12), às 14h, no Centro de Visitantes do local, em Januária. A cerimônia contou com a participação do Ministério Público Federal (MPF), do ICMBio e de outras autoridades.

O Parque

A área abriga 140 cavernas e 80 sítios arqueológicos, além da grande variedade de pinturas rupestres com até 11 mil anos. Com a estrutura recente, o parque tem trilhas, mirante e passarelas de proteção a sítios arqueológicos.

Além disso, há também um grupo de condutores ambientais treinados e credenciados pelo ICMBio para garantir uma experiência segura e única aos visitantes. O local, neste ano, se tornou cenário do documentário “Peruaçu — Parques Nacionais”.





O principal atrativo do Parque é a gruta do Janelão, onde está a maior estalactite do mundo, a Perna de Bailarina, com 28 metros de comprimento. Outra atração é gruta Bonita que, além de ser a única caverna totalmente escuta aberta a visitação, tem salões e galerias repletos de espeleotemas.





Confira outros atrativos do Peruaçu

Lapa do Índio

Caminho da Lapa do Boquete

Caminho da Lapa dos Desenhos

Caminho da Lapa do Rezar

Caminhos da Lapa do Caboclo e Cálcio

Nas cavernas do Peruaçu chama atenção as estalagmites e estalactites, estruturas de rochas sedimentares quimiogênicas encontradas dentro de cavernas. Elas são formadas pela precipitação de compostos dissolvidos em água, que, ao serem formadas dentro de cavernas, são chamadas de espeleotemas.

O local funciona de quarta a domingo, de 8h às 18h, sendo que a entrada nos atrativos é permitida somente até às 14h. O Arco do André, por sua vez, tem entrada permita até às 12h.