Parque Cavernas do Peruaçu é destaque em filme-documentário

Belezas do Parque do Peruaçu são destaque em filme (foto: Sergio Espada/divulgação)

As belezas do Parque Nacional Cavernas, localizado entre os municípios de Januária e do Norte de Minas, foram focalizadas em um filme, com as primeiras exibições acontecendo na região onde se localiza o conjunto de sítios arqueológicos. A “avant première” do documentário “Peruaçu – Parques Nacionais” foi marcada para este sábado (4/6), às 19h, no Centro de Visitantes da área de preservação, com acesso gratuito.

Neste domingo, às 19h, os encantos do Peruaçu poderão ser conferidos na “telona” em projeção que será feita ao ar livre, na Praça Tiradentes, em Januária. Viabilizada pelo projeto “Parques Nacionais”, a iniciativa conta com o apoio da prefeitura da cidade, responsável pela mobilização dos moradores para assistirem à produção audiovisual.

Com duração de 40 minutos, a produção cinematográfica mostra os atrativos da fauna, grutas e cavernas, pinturas rupestres e outros destaques como a Gruta do Janelão, onde está a maior estalactite do mundo, com 28 metros de comprimento.

Criado em 1999 e administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), o Parque do Peruaçu abrange 56,44 mil hectares, reunindo 140 cavernas e 80 sítios arqueológicos com pinturas rupestres datadas de 9 mil anos. Peruaçu é aberto à visitação pública, feita de forma guiada.

As belezas do Peruaçu também podem ser conferidas na TV aberta. Suas cavernas e demais formações rochosas foram usadas como locais de filmagem de cenas de dublês em ação da novela “Cara e Coragem”, da Rede Globo, que está no ar no horário das 19h30.

O produtor Sérgio Espada, idealizador do “Projeto Cinematográfico Parques Nacionais”, foi quem dirigiu o filme juntamente com o cineasta Marco Falkembach. As filmagens na região de cavernas e sítios arqueológicos duraram 12 dias, somando em torno de 50 horas de gravações, com muitas imagens aéreas de drone para mostrar os detalhes das formações rochosas e da paisagem dominada pelo cerrado e pela caatinga.

Sérgio Espada explica que o filme conta com a participação de guias, monitores e funcionários do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, que cuidam da visitação pública e contribuem com as pesquisas científicas e a conservação das espécies. No filme-documentário, eles dão depoimento sobre os principais elementos da área de preservação.

Os funcionários do Parque Cavernas do Peruaçu e os moradores da vizinhança retratados nas filmagens foram os convidados para a sessão de lançamento do filme. “O fato de as pessoas que participaram do filme se verem na tela é algo marcante e emocionante”, avalia o produtor Sérgio Espada.

Ele destaca que, a partir de 10 de junho, o filme sobre os encantos naturais e parques arqueológicos do Peruaçu Parques poderá ser assistido, gratuitamente, por qualquer pessoa no canal do projeto “Parques Nacionais”, no YouTube.

Natural de São Caetano do Sul, cidade industrializada do ABC Paulista, Sérgio Espada deixou a profissão de engenheiro mecânico para se dedicar à produção audiovisual sobre os parques nacionais e estaduais brasileiros. Ele decidiu mudar de vida depois de conhecer 50 parques de conservação da natureza em todo o mundo.

O produtor acrescenta que a ação é um projeto de educação e engajamento nas causas da conservação e do meio ambiente. “Fazemos isso por meio de produções audiovisuais, que retratam as belezas naturais do Brasil e convidamos as pessoas a se aproximar desses espaços. Acreditamos que por meio da visitação em ambientes naturais as pessoas passam a valorizar, respeitar e proteger a natureza”, afirma.

“O meu objetivo é criar na sociedade brasileira a cultura da conservação dos parques nacionais. A proposta é que as pessoas passem a olhar para os parques, não com a visão de exploração, mas com o olhar da preservação. Que as pessoas possam usufruir desses espaços de uma forma sustentável, no sentido de fazer com que sirvam para as futuras gerações. Por lei, esta é a missão dos parques nacionais”, destaca Espada.

O engenheiro mecânico de profissão diz que, para levar o projeto adiante, busca a parceria de organizações não-governamentais (ONGs) e de pessoas sensíveis à preservação da natureza. Foi assim que conseguiu viabilizar a produção do filme-documentário sobre o Parque Cavernas do Peruaçu, que contou com um “financiamento coletivo” de cerca de 70 pessoas, com o apoio da produtora Geeteê Filmes, tendo ainda ajuda de uma ONG e de uma agência de turismo, além da prefeitura de Januária.

Sergio Espada chama atenção para a importância de as pessoas conhecerem a riqueza e o potencial do Parque Cavernas do Peruaçu por intermédio da produção audiovisual. Ele salienta que, além dos atrativos do parque, o filme mostra “como a visitação pública, responsável e sustentável, pode ser uma aliada da conservação”.

Lembra ainda que o documentário apresenta o Peruaçu como um lugar ideal para a prática de atividades junto à natureza, mas que também reserva muitos mistérios e conhecimentos milenares. “Flora e fauna local, arqueologia e a espeleologia são parte do filme”, acrescenta.





Parque da Canastra é o próximo

O produtor Sérgio Espada conta que já produziu oito filmes que retratam as belezas naturais de áreas de preservação. A primeira delas foi o Parque Nacional do Itatiaia, situado na divisa de Minas Gerais e que sedia o Pico das Agulhas Negras. A próxima produção audiovisual vai abordar o Parque Nacional da Serra da Canastra, onde nasce o Rio São Francisco, no Centro-Oeste de Minas Gerais. As gravações na Canastra vão acontecer entre os dias 15 e 25 de julho e o filme sobre o parque nacional deverá ser lançado quatro meses depois.

Parque Nacional Caverna do Peruaçu

Situado entre os municípios de Januária e Itacarambi (próximo à comunidade de Fabião), no Norte de Minas, o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu concentra uma beleza única e exuberante, reunindo cânions, cavernas e sítios arqueológicos em um só lugar.

Principais atrativos do Peruaçu:

Caminho da Gruta do Janelão - destaque para a maior estalactite do mundo, a Perna da Bailarina, com 28 metros de comprimento

Caminho da Lapa Bonita e Lapa do Índio

Caminho da Lapa do Boquete

Caminho da Lapa dos Desenhos

Caminho da Lapa do Rezar

Caminhos da Lapa do Caboclo e Cálcio

Nas cavernas do Peruaçu chamam atenção as estalactites e as estalagmites, estruturas de rochas sedimentares quimiogênicas encontradas dentro de cavernas. Elas são formadas pela precipitação de compostos dissolvidos em água que, ao serem formadas dentro de cavernas, são chamadas de espeleotemas.