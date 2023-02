Belo Horizonte terá central de testagem de COVID durante o Carnaval

BE

Testes serão feitos na URS Sagrada Família no sábado, domingo e terça-feira (foto: PBH/ Divulgação) O Carnaval de Belo Horizonte em 2023 terá uma central de testagem de COVID funcionando durante o período da festa. No sábado (18), domingo (19) e terça-feira (21) na Unidade de Referência Secundária (URS) Sagrada Família das 10h às 16h. Na segunda-feira (20), todos os 152 Centros de Saúde da capital oferecerão o teste normalmente.









De acordo com a última atualização, divulgada pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) em 27 de janeiro, a capital está com uma taxa de 11,2 novos casos por 100 mil habitantes, a menor do ano. Ainda em 2023, esse índice chegou a ser de 82,4 na primeira semana de janeiro.









Prevenção às ISTs

A PBH também preparou campanhas para prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). Durante a festa, grupos de arte, técnicos e redutores de danos do programa BH de Mãos Dadas Contra a AIDS estarão em pontos fixos da cidade e farão ações de distribuição de preservativos, auto-testes de HIV e folders com informações para prevenção e os serviços oferecidos na rede pública de saúde da capital.





A PBH oferece testes rápidos para HIV, Sífilis e Hepatites B e C durante todo o ano. O resultado é entregue em cerca de 20 minutos e a testagem é feita por profissionais que fazem também uma abordagem de aconselhamento aos pacientes. Os pontos de testagem podem ser acessados neste link