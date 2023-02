Hemominas lança campanha para doação de sangue durante o carnaval

Participantes podem enviar vídeos que serão vinculados as redes sociais da Hemominas

A Hemominas convida os foliões do Carnaval de 2023 a doarem sangue no período que antecede a festa. A fundação ressalta que durante o período as pessoas costumam deixar de doar, mas a necessidade de sangue nos hospitais e serviços de saúde continua.









O material será veiculado nas redes sociais da Hemominas (@hemominas) em post colaborativo, com o intuito de captar doadores durante o carnaval de 2023. A participação é voluntária, não havendo cachê ou ajuda financeira para os que concordarem em participar.





Independente do envio do vídeo, é importante que os blocos e escolas de samba, durante ensaios e desfiles, incentivem seus seguidores a doarem sangue no período que antecede o carnaval e depois da festa.

A Hemominas destaca que durante o carnaval a necessidade de sangue para as unidades de saúde pode até aumentar devido a maior movimentação de carros, ônibus e pessoas transitando pelas estradas e rodovias do estado. Assim, a fundação precisa estar preparada para atender as urgências e emergências que chegam aos hospitais públicos e particulares.

Doação em Grupo

Os foliões podem doar sangue em conjunto, já que a hemominas recebe grupos e caravanas de doadores durante todo o ano.





Cada bloco e/ou escola de samba pode entrar em contato com o setor de captação de doadores da Hemominas mais próxima para receber as informações sobre o procedimento, caso prefiram comparecer à unidade em conjunto para a doação.





Os endereços, horários de atendimento e contato das unidades em todo o estado podem ser encontrados neste link