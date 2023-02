Chuva em BH: cidade registra 3° janeiro mais chuvoso em 10 anos

Volume de chuva na capital mineira fechou janeiro em 460,8 mm (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press) Belo Horizonte registrou, no primeiro mês de 2023, um volume de chuva total de 460,8 milímetros, sendo o terceiro janeiro mais chuvoso dos últimos 10 anos. De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o índice corresponde a 39% a mais da média climatológica histórica, que é de 330,9 mm (1991-2020).









Apesar de o volume de chuva superar a média, este ano ainda ficou longe do recorde histórico registrado em 2020 , quando em janeiro choveu o equivalente a 934,7 milímetros em BH, 182,4% a mais do que o esperado. Em 2022, o volume de água também foi superior, batendo os 528,2 mm.





Em algumas regiões da cidade, o volume foi ainda maior, como por exemplo em Venda Nova, que marcou 529,6mm, 60% a mais do que o esperado, segundo a medição realizada pela Defesa Civil. As regionais do Barreiro, Centro-Sul e Oeste são as outras três que registraram volumes superiores a 500 mm.





A capital mineira não teve óbitos em decorrência das chuvas, no entanto, não ficou longe dos transtornos. Em diversos momentos, os alagamentos ligaram o alerta nas principais avenidas da cidade, que precisaram ser fechadas para evitar mais problemas. Pequenos deslizamentos atrapalharam o trânsito e muros e árvores também caíram.

Periodo Chuvoso

Janeiro seguiu o mês de dezembro de 2022 em relação ao comportamento das chuvas. O mês também havia sido mais chuvoso do que o normal em Belo Horizonte, com pancadas fortes de chuva distribuídas em 16 dias. O total mensal na época foi de 427,8 mm, taxa 26% acima da média histórica, que é de 339,1.





O período chuvoso - que começou com a primavera em setembro -, continua neste mês de fevereiro, apesar de a média histórica ser de 177,7mm, segundo o meteorologista do Inmet, Claudemir Azevedo. “A previsão é que em fevereiro chova dentro da média histórica, o que ainda é muita água visto que estamos com chuvas abundantes há muito tempo. Esse período vai até o mês de março, que tem média em BH de 197,5 mm”, destaca.





Em abril, a média cai para 88mm, começando um período mais seco que pode se estender até agosto.

Em Minas Gerais

O balanço final do Inmet para janeiro em toda Minas Gerais ainda não foi divulgado, no entanto, o Estado deve registrar volumes de chuva próximos ou superiores aos 400mm, o que significa 400 litros de água por metro quadrado. No último dia do mês, nessa terça-feira (31/1), mais uma pessoa morreu em decorrência das chuvas, essa é a 22ª vítima do período , contabilizado desde 21 de setembro de 2022.





Em Cachoeira de Minas, Região Sul do estado, uma mulher foi arrastada pela enxurrada e morreu afogada. Segundo a Defesa Civil de MG, a vítima estava em uma bicicleta quando tentou passar pela corrente de água, e ficou presa em uma cerca de arame. O marido da vítima tentou prestar os primeiros socorros. Depois, a mulher foi levada para o pronto socorro da cidade por uma guarnição da Polícia Militar e os médicos confirmaram a morte por afogamento.





Até o momento, 11.637 pessoas estão desalojadas, ou seja, necessitam de abrigo público, e 2.098 estão desabrigadas e buscaram casa de parentes ou amigos em Minas. A situação de emergência foi decretada em 245 municípios do estado.

Dados da chuva em janeiro em BH

Volume de chuva em janeiro nos últimos 10 anos (mm)

Dias com chuva em janeiro nos últimos 10 anos

Acumulado de chuva em janeiro de 2023 (mm)

*Estagiário sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira