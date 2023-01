PM e Bombeiros de Minas Gerais têm troca no comando

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais realizaram, nesta semana, a solenidade da troca de comando das corporações. Ontem (30/1), o coronel Rodrigo Piassi do Nascimento assumiu a liderança na PM. Já nesta terça (31/1), foi a vez de o coronel Erlon Dias do Nascimento tomar o posto nos bombeiros. Ambos os eventos contaram com a presença do governador Romeu Zema (Novo).

O coronel Rodrigo Piassi do Nascimento assume o comando da PM após a liderança do coronel Rodrigo Sousa Rodrigues. O cargo de chefe do Estado-Maior também foi alterado, com a substituição do coronel Eduardo Felisberto Alves pelo coronel Marcelo Ramos de Oliveira.

O novo comandante-geral da PM, coronel Rodrigo Piassi do Nascimento, ingressou na polícia em 1993. Ele é mestre em Defesa e Segurança Civil, com ênfase em planejamento e gestão de eventos críticos pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e especialista em Criminologia pela PUC Minas, e em Segurança Pública pela Fundação João Pinheiro.

Bombeiros

Já o chefe do Estado-Maior, coronel Marcelo Ramos de Oliveira, é mestre em Administração pela Faculdade Pedro Leopoldo e atuou como diretor de apoio logístico da polícia.No comando-geral do Corpo de Bombeiros Militar, o coronel Edgard Estevo foi substituído pelo coronel Erlon Dias do Nascimento, ex-chefe do Estado-Maior.Na chefia do Estado-Maior, assume a coronel Daniela Lopes Rocha da Costa. Ela se torna a primeira mulher a ocupar o cargo nos bombeiros e foi também pioneira no comando de um batalhão aéreo no Brasil.“Tenho boas expectativas em relação à nova responsabilidade. É um reconhecimento ao trabalho de 29 anos de serviço, e conto sempre com o crescimento do Corpo de Bombeiros, com o alcance da excelência na prestação de serviços à sociedade mineira [..] As mulheres podem conquistar o que elas desejam. O trabalho ainda é árduo. Ainda temos muitos desafios a serem vencidos. Os primeiros passos foram dados”, disse Daniela em cerimônia nesta terça-feira.