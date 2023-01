Carteira de motorista fica mais cara a partir de amanhã (1º); saiba mais

As clínicas médicas e psicológicas são credenciadas para realizar os exames de aptidão física e de avaliação psicológica em candidatos à permissão para dirigir veículo automotor e à troca de categoria, assim como para condutores que desejam renovar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

De acordo com o Decreto Estadual nº 47.626/2019 o reajuste dos valores acontece todo ano. No entanto, de acordo com o Detran-MG, a última atualização aconteceu em 2018, o que gerou “considerável perda inflacionária e desequilíbrio econômico para o exercício das atividades das clínicas credenciadas".