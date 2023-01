BH: balada impede clientes de ir embora por acusação de cobrança indevida

Segurança do local teria dito que mulher entrou na casa noturna em grupo, mas ela afirma ter ido sozinha (foto: Google Street View/Reprodução - Fevereiro de 2022) Clientes do Amsterdam Pub, uma casa noturna do bairro São Pedro, região Centro-Sul de Belo Horizonte, denunciaram nas redes sociais que no último fim de semana foram impedidos de deixar o estabelecimento após relatar problemas na hora do pagamento.









Ao reclamar, o segurança que fez a leitura do seu ingresso alegou que ela teria entrado com uma turma, porém, a mulher afirma que os poucos amigos que possuem em BH “detestam” a banda que tocou na noite e não estavam com ela.





Na publicação, ela conta que acionou a Polícia Militar (PMMG), mas que foi aconselhada a pagar a conta para deixar o estabelecimento. O Estado de Minas procurou a PM, que afirmou não haver registros de ocorrência sobre o caso.

No final, a mulher pagou um total de R$ 78,40 em produtos que afirma não ter consumido, mais R$ 21,28 de taxa de serviço em 10%. O valor total da conta deu R$ 234,08.

Situação constrangedora e desnecessária

Pelas avaliações do google, outro cliente informou que a casa noturna tentou impedir sua saída no sábado (28/1), 10 minutos depois de efetuar o pagamento. O motivo é que ele teria “perdido” o comprovante que deveria ser apresentado na portaria.





No comentário, ele afirma que pagou a conta no cartão e a atendente mesmo tendo como provar o pagamento, já que o cartão de consumação é vinculado ao documento de identidade, chamou à atenção do cliente pelo comprovante ter caído do bolso.

Ele ainda completa dizendo que precisou procurar o comprovante no chão da balada, no meio das pessoas, e só foi liberado após muita insistência com o gerente, afirmando ser uma “situação extremamente constrangedora e desnecessária”.





O Estado de Minas também procurou a administração do Amsterdam Pub para se manifestarem sobre as duas situações, mas até o fechamento da matéria não houve resposta.



*Estagiário sob supervisão de Fernanda Borges