Cratera interdita pista da Avenida Américo Vespúcio, em BH

Equipe da prefeitura de Belo Horizonte está no local para reparar rede de drenagem pluvial, que causou a erosão (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Uma cratera interdita uma pista da Avenida Américo Vespúcio, próximo a Rua Luiz Monteiro, no sentido Avenida Carlos Luz, em Belo Horizonte.

Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, a causa da erosão foi um desgaste na rede de drenagem pluvial, que não afetou o canal de água existente sobre a avenida.

Desde a manhã de segunda-feira (30/01), uma equipe da PBH já está no local realizando a manutenção da rede.

A previsão é de que os serviços de reparo estejam concluídos na semana que vem, mas o prazo depende das condições climáticas da capital.

O trânsito na região flui em pista única. De acordo com a BHTrans, as linhas do transporte público 503, 4102 e S70 estão passando por um desvio.