Um homem que não teve a idade informada foi atingido por uma árvore na tarde desta segunda-feira (30/1), na Praça Rio Branco, no Centro de Belo Horizonte, próximo ao terminal rodoviário da capital. A vítima ficou presa pelas pernas.









A via continua interditada para a retirada do restante da árvore. Até o momento, não há informação sobre outras vítimas. A Polícia Militar foi acionada e segue no local.