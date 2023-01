Mulher com sintomas de embriaguez é presa por agredir o filho de 10 meses

Mulher confirmou à PM que bebeu cinco latas de cerveja (foto: PCMG/Divulgação)





Uma mulher, de 29 anos, com sintomas de embriaguez, foi presa pela Polícia Militar (PM) de Uberaba no início da madrugada desta segunda-feira (30/1,) sob suspeita de agredir o filho de apenas dez meses. Ela negou o crime.





Segundo informações do registro da PM, a vítima tinha ferimentos nos lábios, sangramento e lesão no nariz e um hematoma no lado direito do rosto.









As crianças ficaram sob a responsabilidade de uma conselheira tutelar de plantão.





Segundo a PM, o bebê ferido foi encaminhado para o Hospital da Criança de Uberaba e permanece internado em observação médica.





A suspeita, que apresentava fala desconexa, relatou à PM que encontrou o filho ferido depois que saiu para ir à farmácia. Disse ainda que deixou os dois filhos com um homem que estava se relacionando há cerca de dois meses.





Ela confirmou à PM que bebeu cinco latas de cerveja.





A suspeita, que foi encaminhada para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil (PC) de Uberaba , deve responder pelos crimes de lesão corporal, maus-tratos e violência doméstica e familiar contra a criança.>