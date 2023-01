Vídeo: moto é levada pelas águas durante temporal em Patos de Minas

Um vídeo mostra uma moto sendo arrastada pelas águas que invadiram as ruas durante um temporal que atingiu Patos de Minas, no Alto pranaíba, nesse domingo (29/1). O córrego Monjolo transbordou e imóveis foram invadidos pelas águas e ruas ficaram totalmente destruídas. É o segundo ano seguido que a cidade sobre os efeitos das chuvas.

Durante a tarde de domingo, a avenida Fátima Porto foi interditada por apresentar risco para quem trafegava pelo local. As águas do córrego Monjolo tomaram a via.

Córrego Monjolo transbordou e interditou avenida em Patos de Minas (foto: Divulgação/CBMG)



Além de ter casas e comércios invadidos em diversos pontos da cidade, o asfalto foi destruído em trechos das avenidas Angra dos Reis, no bairro Copacabana, e Lucy Mesquita, no bairro Guanabara, e ainda na esquina da avenida Lucy Mesquita de Araújo com a rua Miguel Machado Marques.