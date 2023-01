Tempo instável pode provocar chuva de granizo no Sul de Minas e Triângulo

A meteorologista destacou que a queda de granizo é apenas uma possibilidade, por conta do aquecimento. (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) O tempo instável no Triângulo Mineiro e Sul de Minas pode trazer chuvas fortes, vento e até granizo nas próximas 24 horas. O aviso de perigo publicado nesta segunda-feira (30/01) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) abrange 297 municípios.









A previsão é de pancadas de chuvas rápidas, mas fortes, que podem chegar a 60 mm/h e 100mm por dia. Os ventos intensos podem atingir 100 km/h.

Instabilidade

“O alerta contempla diferentes situações. A parte mais crítica é Sul e Triângulo. São as típicas pancadas de verão, intensas e localizadas. O tempo também é instável na capital e Oeste de Minas, com chances menores de chuva no Norte e Leste do estado”, afirmou Anete Fernandes, do Inmet.





A meteorologista destacou que a queda de granizo é uma possibilidade, por conta do aquecimento.

Alerta

Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, quedas de árvores e alagamentos.





A recomendação é, em caso de rajadas de vento, não se abrigar embaixo de árvores ou estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.