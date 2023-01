Chuva em Minas: 241 municípios estão em estado de emergência

Previsão do tempo indica que a quarta-feira (25/1) será de mais chuva em diversas regiões do estado (foto: Ramon Lisboa /EM/D.A Press)

De acordo com o boletim da Defesa Civil de Minas Gerais, 241 municípios estão em situação de emergência por conta das chuvas. Cuparaque, Berilo e Itabirinha fazem parte da lista, divulgada nesta quarta-feira (25/1).

Até o momento, 11.455 pessoas estão desalojadas, ou seja, necessitam de abrigo público, e 2.072 estão desabrigadas e buscaram casa de parentes ou amigos em Minas.

Desde outubro, 21 pessoas morreram em decorrência das chuvas no estado. A última morte confirmada foi de um jovem de 25 anos em Antônio Dias, no Vale do Rio Doce.

Em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, ruas ficaram alagadas após as fortes chuvas de terça-feira (24/1). Uma enxurrada desceu pela rua Niterói, no sentido do Rio Itapecerica, e, próximo dali, na região dos shoppings, também houve alagamentos.

Previsão do tempo em Minas

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a quarta-feira será de céu encoberto a nublado com pancadas de chuva no Noroeste, Central Mineira, Rio Doce e Mucuri.



Céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste e Zona da Mata. Nas demais regiões do estado, céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Ainda segundo o Inmet, a cidade mineira que registrou maior acúmulo de chuva nas últimas 24 horas foi Machado, no Sul de Minas, com 54 mm.