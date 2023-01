Fortes chuvas atingem BH nesta terça-feira; avenidas são interditadas

Balanço do volume de chuvas foi informado pela Defesa Civil na noite desta terça-feira (24/1) (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A press) Fortes chuvas atingiram Belo Horizonte nesta terça-feira (24/1). Algumas avenidas da cidade, como a Vilarinho e a Álvaro Camargos, ambas na Região de Venda Nova, chegaram a ser interditadas, mas já foram desbloqueadas.





De acordo com informações da Defesa Civil, choveu extremamente forte (acima de 5 mm), conforme notificado às 20h05, no Barreiro. Já às 20h25, uma chuva de mesma intensidade atingiu as regiões de Venda Nova e Leste.









Ainda nesse mesmo horário, as demais regionais – Nordeste, Noroeste, Oeste e Barreiro – foram atingidas por uma chuva fraca, com volumes captados entre 0,1 mm e 1 mm. Em todos os cenários, a aferição da Defesa Civil considera apenas o período dos últimos cinco minutos.

Às 20h30, somente Venda Nova registrava chuva forte. No Barreiro, Oeste, Noroeste, Centro-Sul e Leste caia uma chuva de fraca intensidade. As regionais Pampulha e Norte saíram da categoria “forte” para a “moderada”. Já na região Nordeste caia uma forte chuva, conforme a última atualização.

Vias bloqueadas

A partir das 20h30, devido ao risco alto de transbordamento de córrego, as avenidas Vilarinho e Álvaro Camargos, ambas em Venda Nova, foram totalmente bloqueadas e liberadas após cerca de 30 minutos.

O mesmo aconteceu na região da Pampulha, às 21h, com as avenidas Sebastião de Britio e Cristiano Machado e na Estação São Gabriel, que também foram liberadas 10 minutos depois.