Vídeo: engavetamento deixa ao menos seis feridos em Divinópolis

Pelo menos seis pessoas, dentre elas uma criança de três anos, ficaram feridas no engavetamento que ocorreu, no início da noite desta terça-feira (24/1), na MG-050, em Divinópolis, interior de Minas. O acidente aconteceu próximo ao Bairro Bom Pastor, onde há concessionárias, durante a forte chuva que caia na cidade.





De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), nove veículos se envolveram na batida, dentre eles um ônibus. A dinâmica de como teria ocorrido ainda não foi informada.









A primeira, um homem de 59 anos, estava consciente, com suspeita de lesão grave no fígado. E a segunda, um menino de três anos, também estava consciente. Ele sofreu traumatismo cranioencefálico (TCE). A equipe da USA os levou para a Sala Vermelha do Complexo de Saúde São João de Deus (CSSJD), em Divinópolis.





No local, a Unidade de Suporte Básico (USB) assumiu o atendimento de uma jovem, de 26 anos, mãe da criança. Ela já tinha recebido imobilização no braço direito por militares do Corpo de Bombeiros e também foi levada para o CSSJD.





Outras três pessoas tiveram ferimentos leves e foram levadas para o Complexo de Saúde. A idade delas não foi divulgada.





A ocorrência ainda está em andamento e o trânsito segue lento. O fluxo está sendo desviado para a marginal.

O engavetamento ocorreu próximo ao Bairro Bom Pastor, onde há várias concessionárias (foto: Reprodução/Redes Sociais)





*Amanda Quintiliano especial para o EM