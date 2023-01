Feto é encontrado em caixa elevatória de estação de esgoto de Uberaba

O feto foi localizada em uma das caixas elevatórias de rede de esgoto de estação de Uberaba, no Triângulo Mineiro (foto: Redes Sociais/Divulgação) Um feto foi encontrado por um dos funcionários da Companhia Operacional de Desenvolvimento, Saneamento e Ações Urbanas (Codau) de Uberaba, no Triângulo Mineiro, no momento em que realizava limpeza em uma estação de rede de esgoto do Setor Recreio das Orquídeas, na manhã desta terça-feira (24/1).





A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que apura as causas e as circunstâncias do fato.

“Durante o período da manhã, polícias Militar e Civil compareceram ao local para as providências cabíveis. A Codau informa que não houve alteração no funcionamento da Estação de Esgoto”, informou a Codau por meio de nota.