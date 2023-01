Defesa Civil alerta para pancada de chuva de até 30 mm em BH

Alerta da Defesa Civil vale até a manhã desta terça-feira (31/1) (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press)

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta de possibilidade de pancadas de chuva de até 30 mm com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h.

O alerta vale até a manhã de terça-feira (31/1). Durante a chuva, a Defesa Civil recomenda que a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões.

Além disso, caso uma pessoa note rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, deve avisar imediatamente a Defesa Civil.

A atenção deve ser redobrada em áreas próximas a encostas. Belo Horizonte está sob alerta para risco geológico até terça-feira (31/1) e moradores devem ficar atentos a sinais de deslizamento de terra e desabamento de estruturas, como o surgimento de rachaduras e fendas nas paredes e minas d’água no solo.

Todas as regionais de Belo Horizonte já superaram, desde a última segunda-feira (23/1), o volume de chuva esperado para janeiro. Venda Nova é a região que registrou o maior volume de chuva em janeiro, com 528,4 mm. A Região Nordeste é a com o menor registro até o momento, com 408,8. A média climatológica do mês na capital é de 330,9 mm.

Acumulado de chuva em BH em janeiro*

Barreiro: 527 (159,3%)

Centro Sul: 521,7 (157,7%)

Leste: 435 (131,5%)

Nordeste: 408,8 (123,5%)

Noroeste: 455 (137,5%)

Norte: 438,4 (132,5%)

Oeste: 509,2 (153,9%)

Pampulha: 459,8 (139%)

Venda Nova: 528,4 (159,7%)

*Válido até 6h do dia 30/1