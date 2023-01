Casal de jovens morre afogado em cachoeira de Minas Gerais

Casal trabalhava na Santa Casa de Misericórdia de Passos, que emitiu nota de pesar no meio da tarde de hoje (foto: SCMP)

Um casal de namorados – Gabriel Antônio Barbosa de Oliveira, de 18 anos, e Mel Carvalho Carmo, de 17 –, de Passos, no Sudoeste de Minas, morreu após pular e se afogar na Cachoeira Cascata, na MG-050, KM 315, no município de São João Batista do Glória. Os corpos foram encontrados pelos bombeiros neste domingo (29/11).