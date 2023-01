Córrego com obra milionária a caminho alaga centro de cidade em MG

Córrego do Monjolo em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, transbordou em decorrência de uma forte chuva que atingiu a cidade na tarde deste domingo (29/1) (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação) (leia mais abaixo). Ruas da região Central no município de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais, ficaram alagadas após o transbordamento do Córrego do Monjolo em decorrência de uma forte chuva que atingiu a cidade neste domingo (29/1). A expectativa é que uma intervenção orçada inicialmente em R$ 12 milhões reverta o quadro frequente de inundações na cidade

Conforme destaca a corporação, o Córrego do Monjolo tem como característica a elevação súbita do nível das águas durante chuvas mais intensas. Nesta tarde, porém, não houve registro de vítimas – diferentemente do que foi contabilizado em boletim divulgado pelo Executivo municipal na última sexta-feira (27/1), quando as chuvas deixaram 71 famílias desalojadas, totalizando 186 pessoas.

Porém, esse quantitativo abrange, segundo a prefeitura, os pedidos de ajuda de outros municípios da região, que recorreram ao Centro de Assistência Social às Vítimas da Enchente (Casve) em vigor desde 10 de janeiro como medida emergencial às famílias afetadas.

Intervenção milionária no Córrego do Monjolo





O Córrego do Monjolo, que corta a Avenida Fátima Porto, sofreu a primeira intervenção há cerca de dez anos. À época, o projeto previa a canalização completa, mas não foi totalmente executado.





Agora, a partir de fevereiro, a obra – orçada em R$ 12 milhões – será custeada com recursos do tesouro municipal e R$ 7 milhões de indenização da Vale. O início dos trabalho está previsto para fevereiro com a canalização de 770 metros do córrego, compreendendo o entroncamento da Avenida Fátima Porto com a Rua Guaraci até as proximidades do cruzamento com a Avenida Paranaíba, onde o serviço já havia sido feito.

As obras ficarão a cargo da Poros Construtora Ltda, empresa vencedora do processo licitatório no segundo semestre de 2022. Logo, conforme a prefeitura, o canal do córrego será amplificado, passando a ter 8,25 m de largura por 3,15 m de altura. O trecho também será reflorestado com 366 palmeiras.

“O primeiro serviço será a demolição da ponte em concreto armado situada no entroncamento da Rua Piauí com a Avenida Fátima Porto. A estrutura impede a livre passagem de água nos períodos chuvosos de grande volume, o que deixa o local propício a alagamentos. Outra ponte, com novas proporções, será construída a alguns metros do local”, explica a prefeitura, em comunicado.



O Executivo afirma ainda que está captando mais recursos para a outra parte da obra, que contemplará a canalização completa ao atingir o entroncamento das avenidas Fátima Porto e Juscelino Kubitschek. No fim de dezembro, o município já tinha captado pelo menos R$ 2 milhões junto ao governo de Minas.