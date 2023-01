Chuva forte em Araxá derruba árvores e causa destruição em postes

Temporal derrubou várias árvores em Araxá (foto: Corpo de Bombeiros de Araxá/Divulgação)

Quatro postes caíram e outros seis ficaram danificados (foto: Redes Sociais/Divulgação)

Um temporal na tarde dessa quarta-feira (25/1) derrubou várias árvores e causou danos em pelo menos dez postes em Araxá, na região mineira do Alto Paranaíba. Os estragos ocorreram no Complexo do Barreiro, no entorno do Lago Norte.Dos dez postes atingidos, seis ficaram danificados e quatro foram ao chão. A queda de um deles provocou a destruição de uma motocicleta.Além disso, ruas estão interdidatas e a região sem energia elétrica. Apesar dos estragos, ninguém ficou ferido e não houve comprometimento de nenhum imóvel.Nesse momento, uma equipe do Corpo de Bombeiros de Araxá realiza os trabalhos de cortes das árvores. Assim, a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) precisou desligar a energia para evitar choques.De acordo com informações divulgadas pelo CB de Araxá, uma das vias interditadas é a rua que dá acesso ao Hotel da Previdência.Outro local do Complexo acometido pela tempestade foi a antiga Estrada Velha do Barreiro, onde ocorreram quedas de árvores. A ocorrência está em andamento.