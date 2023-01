Homem que se passava por biomédico é preso em flagrante em Itaúna

A PCMG apreendeu documentos, produtos estéticos, além de um diploma e histórico escolar falso apresentados pelo suspeito (foto: Divulgação/PCMG)



Na ação, feita na última sexta-feira (27/1), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) apreendeu documentos, produtos estéticos, seringas, um celular, um notebook, um veículo, além de um diploma e histórico escolar falso. Um homem de 24 anos, que se apresentava como biomédico para fazer procedimentos estéticos sem formação especializada, foi preso em flagrante, em Itaúna, na Região Centro-Oeste do estado.









"Questionado, o suspeito se identificou como biomédico e apresentou um certificado e um histórico de formação em Biomedicina. Contudo, constatamos junto à instituição de ensino que os documentos eram falsos", revela o delegado.



O delegado responsável pela investigação, Leonardo Moreira Pio, disse que as investigações tiveram início após o recebimento de uma denúncia e que a equipe presenciou uma vítima saindo da clínica do investigado depois de receber a aplicação de botox."Questionado, o suspeito se identificou como biomédico e apresentou um certificado e um histórico de formação em Biomedicina. Contudo, constatamos junto à instituição de ensino que os documentos eram falsos", revela o delegado.





Agentes da Vigilância Sanitária do município foram acionados e encontraram no local, produtos usados para fazer os procedimentos estéticos. O estabelecimento também não tinha alvará sanitário e de funcionamento.



Diante das irregularidades, o homem foi preso em flagrante pelos crimes de exercício ilegal da profissão, estelionato e falsificação de documento, com a concessão de fiança.





As investigações, conduzidas pela equipe da Delegacia de Polícia Civil em Itaúna, prosseguem.