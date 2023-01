Carnaval de BH: blocos participam de palestra sobre proteção e segurança

Integrantes do bloco Então, Planta fazem ensaio de aquecimento para o Carnaval 2023 (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press - 14/01/2023)

Para garantir que o Carnaval de BH seja um evento marcado apenas por momentos de alegria e comemoração, os representantes dos blocos de rua da capital vão receber orientações sobre proteção e medidas de segurança. O evento composto por palestras acontece nesta quarta-feira (1º/2), das 18h30 às 22h, no prédio da Prefeitura de BH, no Centro.





O encontro é promovido pela subsecretaria de Proteção e Defesa Civil de Belo Horizonte e pela Belotur, em parceria com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais e a Cemig.





Dentre as iniciativas que serão apresentadas estão a campanha "Segurança com a Rede Elétrica Durante o Carnaval", organizada pela Cemig, o envio de SMS pela Defesa Civil para alertas e recomendações, além das principais medidas de segurança indicadas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais para concentrações, deslocamentos e dispersão dos blocos carnavalescos nas ruas da capital.





Alertas por SMS





A Defesa Civil vai apresentar a ferramenta de envio de SMS para alertas e recomendações. Uma forma de garantir a segurança dos foliões, avisando com antecedência sobre chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos e outros fenômenos meteorológicos.





Para se cadastrar no serviço gratuito, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua (ou rua onde o bloco vai desfilar) para o número 40199. Uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. Em BH, cerca de 360 mil pessoas já usam a ferramenta. É possível também acompanhar os alertas e recomendações pelo Instagram, Twitter, Facebook, e Telegram. Basta buscar defesacivilbh nos canais.





“O monitoramento das condições climáticas que podem gerar algum tipo de risco é fundamental para salvar vidas. A Prefeitura de Belo Horizonte está trabalhando de acordo com as recomendações do Marco de Sendai, principal instrumento orientador de redução de risco de desastres, adotado por países membros da Organização das Nações Unidas (ONU)”, explica o subsecretário de Proteção e Defesa Civil de Belo Horizonte, coronel Waldir Figueiredo.





Riscos de choque e segurança





A Cemig dará recomendações sobre os riscos de choque provocados pelo contato de materiais metálicos de trios, alegorias e enfeites com a rede elétrica. Eles podem causar curto-circuito e até mesmo rompimentos de cabos da rede de distribuição, gerando situações perigosas, como fios energizados e incêndios.





“A Cemig, atenta para a segurança em relação à eletricidade, trabalha para alertar a população quanto aos cuidados com a rede elétrica durante a realização dos eventos carnavalescos. A Belotur está coordenando toda a movimentação do Carnaval e a Cemig faz a sua parte, realizando um grande trabalho para garantir a segurança de todos, em um esforço conjunto para que este Carnaval ocorra da forma mais segura possível”, afirma o gerente de Saúde e Segurança do Trabalho da Cemig, João José Magalhães Soares.





O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais dará orientações para os responsáveis pelos blocos de carnaval sobre os principais critérios de segurança. O momento também será usado para compartilhar lições aprendidas em edições anteriores da festa.





“Essa ação permite o nivelamento do conhecimento quanto às medidas de segurança para concentrações, deslocamentos e dispersão dos blocos carnavalescos em vias públicas. Buscamos elevar o nível de atenção dos organizadores e responsáveis pelos blocos para que a segurança dos foliões seja responsabilidade de todos”, define a capitã Luciana Procópio, chefe da comunicação do Batalhão Carnaval.