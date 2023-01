Corpo sem roupas e em avançado estado de decomposição é achado sob ponte

Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado embaixo de uma ponte, ao lado do córrego Ribeirão Frutal (Triângulo Mineiro). O local é perto de uma estação de tratamento de água da Copasa da cidade. Por enquanto, não foi possível definir qual sexo e as causas da morte. O corpo estava sem roupas e coberto por uma lona.

"Acredita-se que o corpo seja de uma mulher devido ao tamanho do crânio e do quadril, além de alguns vestígios que foram encontrados no local", disse o delegado regional da Polícia Civil (PC), em Frutal, Fabrício Altemar. Ele complementa que o médico legista estimou que o corpo estava no local há mais de três semanas. "Por isso, o seu avançado estado de decomposição.